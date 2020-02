Prefeitura convoca 7 novos médicos para reforçar atendimento

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande está convocando sete novos médicos inscritos no Cadastro Temporário para reforçar o atendimento nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. O Edital de Convocação foi publicado na edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial do município (Diogrande).

De acordo com o Edital, está sendo convocado 1 médico pediatra para atendimento 24 horas, cinco médicos clínicos para atendimento ambulatorial 24h e 1 para atendimento ambulatorial 40h.

Os candidatos convocados têm até três dias úteis para se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, da Sesau, localizada na rua Bahia, 280, Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

O não comparecimento no prazo estabelecido implicará em desistência da convocação, devendo o candidato realizar nova inscrição no Cadastro de Médicos Temporários, caso tenha interesse em ser convocado novamente.

