Prefeitura publica lista de candidatos cotistas para enfermeiro

A Prefeitura de Campo Grande publicou uma atualização na lista de classificação de candidatos negros concorrentes ao cargo de enfermeiro do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), nesta sexta-feira (7). O certame aconteceu em agosto do ano passado e os candidatos já começaram a ser convocados para assumir seus cargos.

A atualização foi feita com base em uma liminar judicial favorável a um dos candidatos. Ao se inscreverem na prova, todos os concorrentes poderiam optar por concorrer a vagas em ampla concorrência ou em cadastro de reserva. Neste segundo caso, o candidato deveria comparecer na secretaria quando convocado para comprovar o pedido à banca avaliadora.

Com a nova apresentação da lista, 33 candidatos enfermeiros que concorrem pelo cadastro de reserva de pessoas negras estão na lista de classificação final.

A prova foi realizada no dia 18 de agosto e atraiu mais de 17 mil inscritos em disputa por 633 vagas, sendo considerado o maior concurso da área da saúde já realizado na Capital. Somente para médicos, foram reservadas 285 vagas, sendo em 37 especialidades.

Há oito anos sem concurso na área, o certame suprirá as necessidades, principalmente de médicos, contribuindo assim para melhorar a qualidade da assistência prestada à população.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande. As vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do Município.

Os candidatos aprovados irão reforçar o atendimento das mais de 114 unidades de saúde existentes no município.

