Prefeitura convoca aprovados para assistente educacional inclusivo e merendeiro

A prefeitura de Campo Grande publicacou no Diário Oficial (Diogrande) desta segunda-feira (9), a convocação dos três candidatos aprovados no processo seletivo de contratação temporária para unidades da Rede Municipal de Ensino, no Distrito de Anhanduí, nos cargos de merendeiro e assistente educacional inclusivo.

A convocação pode ser confeida a aprtir da página 5 do Diogrande . Os candidatos devem se apresentar na quarta-feira (11), às 8 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Secretaria Municipal de Educação (Semed), na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Para o preechimento da vaga é necessário entre a documentação exigida estão declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita; declaração de ficha limpa devidamente preenchida, datada e assinada; ficha de dados pessoais preenchida, datada e assinada; autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul e comprovante ou declaração de tipagem sanguínea.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais, exigidos no edital de abertura do presente processo seletivo. Será considerado desistente do processo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que não se apresentar no prazo estabelecido, não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função e não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

