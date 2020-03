Prefeitura convoca motoristas escolares selecionados em seletiva

A Prefeitura de Campo Grande publicou a convocação de quatro candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para motorista de transporte escolar e motorista de veículos pesados, na edição desta terça-feira (3), do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Os candidatos devem se apresentar na quarta-feira (4), às 8h, na Gerência de Movimentação e Lotação da Prefeitura Municipal de Campo Grande, no Paço Municipal, localizado na avenida Afonso Pena, 3.297, Centro.

No ato da apresentação, os candidatos devem apresentar documentos declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita, declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada, ficha de dados pessoais também preenchida, autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul e comprovante ou declaração de tipagem sanguínea.

A lista completa de documentos pode ser conferida na página 2 do Diogrande desta terça. A contratação será efetivada somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do Processo Seletivo.

