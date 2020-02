Prefeitura convoca aprovados em seleção para motorista

A Prefeitura de Campo Grande está convocando candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de motorista de transporte escolar e motorista de veículos pesados, para orientação sobre a documentação a ser entregue no ato da contratação, a comparecerem nesta sexta-feira (21), às 14h, no Paço Municipal, localizado na avenida Afonso Pena, 3.297, Centro.

Ao todo foram convocados 5 profissionais que devem entregar os originais e as respectivas fotocópias de diversos documentos, como declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita, declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada, ficha de dados pessoais preenchida, datada e assinada e autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul. A lista completa de documentos e dos requisitos para contratação pode ser verificada na edição desta sexta-feira, do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), na página 11.

Também foi publicada nesta sexta-feira, lista com mais de 200 aprovados no processo seletivo simplificado para o cargo de auxiliar de manutenção, incluindo aprovados na condição de cotista negro para a mesma função, para atuarem nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Estes profissionais devem comparecer na próxima quinta-feira (27), às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, (Semed), localizado na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

A lista com a documentação completa que deve ser levada no momento da apresentação do candidato também pode ser conferida na edição desta sexta-feira, do Diogrande, nas páginas 11 e 12, encontrado aqui .

