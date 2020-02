Prefeitura inaugura primeiro parquinho de pneus na escola do campo

A escola municipal José do Patrocínio no quilômetro 444 da BR-163 recebeu nesta quarta-feira (19) o parquinho de pneus do projeto “Arte com Pneus”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), com parceria da Agência Estadual do Sistema Penitenciário (Agepen).

O parquinho é o 16º entregue em escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) desde o início do projeto, em 2017. O novo parque conta com 11 peças de brinquedos, entre elas, carrinho de kart e a aranha pula pula.

O evento de inauguração contou com a presença da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Elaine Arima Xavier Castro, o superintendente de Gestão Administrativa Financeira e de Convênios, Walter Pereira, e profissionais da escola.

A secretária Elza Fernandes falou sobre o alcance social que o projeto tem. “Visitamos ano passado os detentos e mostramos a reação das crianças quando recebem o parquinho. É emocionante ver a satisfação deles. Também quero agradecer toda a equipe das nossas unidades que tem se empenhado para atender nossos alunos da melhor maneira”, destacou.

A diretora de Assistência Penitenciária da Agepen pontuou a importância do projeto para a ressocialização dos detentos. “Hoje mais uma vez estamos aqui nessa parceria. Todo esse trabalho é feito com muito cuidado e carinho que reverte de forma muito positiva aos detentos. É um projeto inovador e muitos estados querem copiar esta iniciativa porque ela é gratificante”, afirmou.

O parquinho

Mais de 100 alunos serão contemplados com o parquinho. Desde 2017, mais de 15 parquinhos foram entregues, alcançando mais de cinco mil alunos da Reme.

Não somente com o objetivo de entreter as crianças, as peças funções pedagógicas e atendem desde o desenvolvimento da coordenação motora até aprendizado de cores.

Além das novas peças, fazem parte do parquinho os tradicionais centopeia, quadriciclo, triciclo, girafa, circuito psicomotor, escalador, triângulo, balanço e duas floreiras.

O projeto também engloba ecologia, minimizando o impacto ambiental. Desde de sua criação, foram retirados de circulação mais de 7,5 mil pneus.

Deixe seu Comentário

Leia Também