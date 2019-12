Projeto Arte com Pneus é desenvolvido por detentos

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Nas mãos de reeducandos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, pneus sem uso viram parques de diversão para as crianças em escolas de educação infantil. Ao todo, 8.250 pneus já foram utilizados nesta iniciativa, levando diversão a crianças de 16 escolas da Capital.

O trabalho integra o projeto ‘’Arte com Pneus’’ desenvolvido em parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed). A ação une inclusão social de apenados pelo trabalho, sustentabilidade ambiental e educação infantil.

A iniciativa tem por objetivo oferecer mais opções de recreação e aprendizado aos alunos, já que as peças também são utilizadas para incrementar o conteúdo pedagógico das unidades.

O projeto foi idealizado e é coordenado pelo agente penitenciário Vinícius Saraiva de Oliveira e pelo técnico da Semed, Felipe Augusto da Costa. “Com esse projeto garantimos o direito a sorrir das crianças, o direito a brincar, e isso através da reciclagem e da ressocialização”, defendeu.

A diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) São Pedro, Maria Luísa Alves ressaltou o impacto desse projeto para toda a sociedade. “É uma forma desses homens que estão presos devolverem algo positivo para a comunidade e de se tornarem pessoas melhores, e com isso todo mundo ganha, independentemente de ser aqui do EMEI ou não”, destacou.

No decorrer da inauguração do parquinho, o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, ressaltou a função social de projetos como esse, desenvolvidos pelo sistema penitenciário. Segundo ele, são vias de mão dupla em que todos saem ganhando. “A agência penitenciária tem buscado, através do trabalho prisional, promover ações que beneficiem diretamente à população”, enfatizou.

A secretária da Semed, Elza Fernandes, também frisou a parceria com a Agepen em prol da comunidade campo-grandense. “Podemos olhar e avaliar que são só brinquedos, mas é muito mais que isso, é todo um trabalho por trás”, disse.

Um novo parque já está em fase final de preparação pelos detentos da Máxima, com inauguração prevista para fevereiro do ano letivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também