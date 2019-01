Prefeitura publica inscrições homologadas em processo seletivo de residência médica

Os nomes dos candidatos com inscrições homologadas do processo seletivo para Residência Médica de Medicina da Família e de Psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande foram publicados nesta quarta-feira (30) no Diogrande, na página 4. As provas acontecem no próximo sábado, dia 2 de fevereiro.

No local das provas, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), os portões se abrem às 7h15 e fecham 7h45. Os candidatos devem comparecer com, no mínimo, uma hora de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha.

Somente será admitido à sala de prova o candidato que efetuou o pagamento da taxa de inscrição (guia SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento) e que estiver munido de Cédula de Identidade original ou Carteira do Conselho Regional de Medicina (original), ou Carteira de Motorista (original).

Para fazer jus a pontuação adicional o candidato deverá entregar documento que comprove atuação no PROVAB em 2018 ou anos anteriores, emitido pela SGTES – Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde.

O candidato deverá entregar na data da prova objetiva (02/02/2019), até 30 minutos após o término das provas, em sala especialmente designada. Não serão aceitos documentos em data posterior.

Local das Provas – 2 de fevereiro

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 – Vila Santo Amaro

Abertura dos portões: 7h15 – fechamento: 7h45.

Início das provas: 8h.

Confira os nomes das inscrições homologadas:

