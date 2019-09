Prefeitura termina asfalto no Anache e avança obras no Nova Lima

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande já concluiu o asfalto no Jardim Anache e os projetos de infraestrutura planejado para a região do Bairro Nova estão em andamento em duas frentes de serviço. Já no Residencial Oscar Salazar está em andamento a implantação da drenagem e começou o desassoreamento de um piscinão.

Com recursos do PAC Pavimentação, a prefeitura já entregou na região quase 40 quilômetros de pavimentação, recapeou mais de 7 km de vias. Já no Nova Lima etapa B, que será licitado nos próximos dias, a prefeitura vai fazer mais mas 18,4 km de asfalto.

Desde sexta-feira da semana passada está sendo feito o desassoreamento de uma bacia de detenção de águas pluviais existente no cruzamento das ruas Marques de Herval e Martim Afonso de Souza. Do piscinão, construído há 12 anos, serão retirados 3.500 metros cúbicos de areia em 700 viagens de caminhão.

No Anache

Na outra frente de obras na região, o Jardim Anache, foi executado o último trecho de pavimentação, na rua Guaxe, uma via estreita, de 3 metros de largura, que se estende por 258 metros e numa quadra com a rua Venâncio Soares, que divide o Anache do Vida Nova.

O serviço foi entregue 30 dias depois da entrega do asfalto no restante do bairro, porque foi preciso esperar a concessionária Águas Guariroba remanejar a rede de esgoto e retirar do traçado da tubulação de drenagem.

A prefeitura investiu no Jardim Anache mais de R$ 10,3 milhões em obras de drenagem e pavimentação. Foram asfaltadas 44 ruas, que receberam 2,2 km de drenagem e 9,1 km de pavimentação. Está sendo feita a reprogramação do projeto para o recapeamento da Rua Lino Villacha (acesso ao Hospital São Julião) e pavimentação de algumas ruas na divisa com o Nova Lima, incluindo trechos da Avenida Cândido Lima.

