Presidente da Anoreg apoia projeto habitacional no Hotel Campo Grande

O presidente da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso Sul (Anoreg), Ely Ayache, entidade que representa os cartórios em Mato Grosso do Sul, declarou ontem que vê com simpatia, a ideia da prefeitura de transformar o Hotel Campo Grande, em um projeto da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande

Para Ayache, que tem seu cartório na região central e a 400 metros do hotel, é preciso conter o esvaziamento da área , e que paralelo a iniciativas como o Reviva Centro, precisamos também "encher a região de gente".

Indagado sobre as criticas ao perfil de moradores desse tipo de empreendimento, fato que foi atacado em grupos nas redes sociais, Ely disse que as características do empreendimento e o preço do que será pago, terão peso nesse tipo de questão.

"Importante é trazermos gente pro centro", finalizou Ayache.

