Geral

PRF inicia Operação Ano Novo 2025 nesta terça-feira nas rodovias de MS

A ação, que segue até domingo (4), tem como objetivo reforçar a fiscalização e promover a segurança durante o período de maior fluxo de veículos nas estradas

29 dezembro 2025 - 18h13Taynara Menezes
O foco da operação inclui combate à alcoolemia, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidasO foco da operação inclui combate à alcoolemia, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas   (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta terça-feira (30) a Operação Ano Novo 2025 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A ação, que segue até domingo (4), tem como objetivo reforçar a fiscalização e promover a segurança durante o período de maior fluxo de veículos nas estradas.

O foco da operação inclui combate à alcoolemia, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas, além de garantir o uso de capacete, cinto de segurança, transporte correto de crianças e descanso obrigatório para motoristas profissionais. A fiscalização contará com câmeras de videomonitoramento e o apoio da concessionária Motiva Pantanal.

Policiais atuarão em 9 delegacias e 24 unidades operacionais, cobrindo mais de 4 mil km de rodovias distribuídas em 11 rodovias federais, com atenção especial aos trechos e horários com maior índice de acidentes.

Restrição de tráfego: veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes não poderão circular nas rodovias federais nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, das 16h às 22h.

No Ano Novo de 2024, foram registrados 20 acidentes, sendo 8 graves, com 26 feridos e duas mortes.

