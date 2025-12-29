PRF inicia Operação Ano Novo 2025 nesta terça-feira nas rodovias de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta terça-feira (30) a Operação Ano Novo 2025 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A ação, que segue até domingo (4), tem como objetivo reforçar a fiscalização e promover a segurança durante o período de maior fluxo de veículos nas estradas.

O foco da operação inclui combate à alcoolemia, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas, além de garantir o uso de capacete, cinto de segurança, transporte correto de crianças e descanso obrigatório para motoristas profissionais. A fiscalização contará com câmeras de videomonitoramento e o apoio da concessionária Motiva Pantanal.

Policiais atuarão em 9 delegacias e 24 unidades operacionais, cobrindo mais de 4 mil km de rodovias distribuídas em 11 rodovias federais, com atenção especial aos trechos e horários com maior índice de acidentes.

Restrição de tráfego: veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes não poderão circular nas rodovias federais nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, das 16h às 22h.

No Ano Novo de 2024, foram registrados 20 acidentes, sendo 8 graves, com 26 feridos e duas mortes.

Saiba Mais Geral Operação Natal registra queda no número de acidentes em rodovias federais de MS

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Operação Natal registra queda no número de acidentes em rodovias federais de MS

Deixe seu Comentário

Leia Também