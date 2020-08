Primeiro cachorro infectado com coronavírus morre nos EUA

Buddy, o primeiro cachorro a ser infectado pela Covid-19 nos Estados Unidos, morreu após meses lutando contra problemas de saúde.

Segundo o portal americano “Web MD”, o pastor alemão tinha 7 anos e começou a ter sintomas em Abril, a doença foi confirmada em maio.

Além do novo coronavírus, Buddy já lutava contra um linfoma, câncer que combate as próprias células do sistema imunológico.

Ainda não é possível confirmar se o animal morreu por causa do linfoma ou por complicações da Covid-19. Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), cerca de 25 animais de estimação foram contaminados naquele país.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ressalta que não há riscos de transmissão e disseminação da doença pelos pets.

