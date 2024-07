'Príncipe do sertanejo', Luan Santana anuncia que será papai pela 1° vez

O cantor sul-mato-grossense Luan Santana, surpreendeu a todos ao anunciar que será pai. Ele e a influenciadora Jade Magalhães divulgaram a notícia durante a noite de segunda-feira (22), através das redes sociais. A informação foi confirmada pela assessoria do músico.

No Instagram, eles postaram um ensaio onde o cantor beija a barriga de Jade. Em outra imagem, a influenciadora aparece com as mãos na região da barriga. Pelas imagens, a gravidez seria recente.

A assessoria do artista também usou as redes para contar a novidade. Repostando uma foto do perfil de Luan, ela ressaltou que o casal busca o nome do “bebê que vem por aí”.

Veja a publicação:

