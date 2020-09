Procon intermediará acordo de Sindicato de transporte escolar e financiadores de vans

O presidente e o tesoureiro do Sindicato dos Transportadores Escolares de Mato Grosso do Sul (Sintems), Rodrigo Aranda Armôa e André Vicente Cruz, se reuniram na quarta-feira (23), com o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, para conseguir apoio em acordo com financiadores de vans.

Durante o encontro os representantes sindicais alegaram que devido a pausa que os profissionais ligados ao transporte enfrentaram por causa da pandemia de Covid-19, eles passaram a ter dificuldades para quitar as prestações dos veículos e que vários deles já se encontram em processo de busca e apreensão. Há casos em que se registra seis meses de inadimplência.

De acordo com Rodrigo, a reivindicação é que o Procon Estadual intervenha no sentido de encontrar uma forma de evitar a perda de veículos que, na realidade, são “ganha pão” de muitos pais de família. De acordo com o registro no Detran/MS são, pelo menos, 3 600 veículos utilizados nesse tipo de transporte.

“O que reivindicamos é a suspensão temporária da cobrança e o remanejamento das prestações vencidas para o fim do contrato, mesmo que tenhamos de pagar multas. Decreto federal deveria suspender a cobrança das duas primeiras prestações, entretanto isso não aconteceu e, se acontecesse, não solucionaria o nosso problema, uma vez que estamos desempregados há seis meses”.

Marcelo Salomão deverá realizar reuniões com representantes dos bancos financiadores dos veículos. “O financiamento configura relação de consumo pura e procuraremos intervir no sentido de encontrar uma solução que minimize o problema dos transportadores”, comenta. Nesse sentido, vai promover reuniões com os bancos na ordem de quantidade de financiamento por rede bancária.

A pedido do Sintems, encaminhamento de acordos deverá abranger, também, proprietários de vans de turismo que se encontram na mesma situação do transporte escolar.

