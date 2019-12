Procon encontra variação de até 109% nos preços da carne

Jônathas Padilha, com informações do Procon

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de Campo Grande realizou uma pesquisa sobre os preços dos cortes bovinos, de primeira e segunda, suína e de ave em 16 estabelecimentos comerciais, entre casas de carnes e supermercados na capital.

Durante a pesquisa, obteve-se uma grande variação de 109% no corte da carne bovina de segunda, músculo, com o menor preço de R$ 16,95, no Supermercado Mister Júnior e maior preço de R$ 35,49 no Extra Hipermercado.

Outro que teve variação acima de cem por cento foi a maminha, carne bovina de primeira, com o menor preço de R$ 25,99 no Supermercado São João e o maior preço de R$ 52,99 no Extra Hipermercado.

Em sequência foi listada outras altas variações encontradas entre o menor e o maior preço:

– Corte de carne de ave – “peito”: 104%;

– Corte de carne suína – “costela”: 101%;

– Corte de carne de frango – “frango inteiro”: 99%;

– Corte de carne suína – “lombo”: 92%;

– Corte de carne bovina, carne de 1ª (primeira) – picanha: 91%;

– Corte de carne de ave – coxa e sobrecoxa: 79%;

– Corte de carne suína – paleta e pernil: 73%.

Levando em conta, o aumento do preço do corte das carnes, principalmente a carne bovina, e a alta demanda com as festividades do final do ano, o Procon comparou os valores encontrados com uma realizada em agosto de 2019.

Nesse período as cinco maiores altas, foram as seguintes:

– Corte de carne bovina de primeira – ponta de costela: 49%;

– Corte de carne bovina de segunda – cupim: 45%;

– Corte de carne bovina de primeira – maminha: 42%;

– Corte de carne bovina de segunda – costelas ripa e minga: 41%;

– Corte de carne bovina de segunda – músculo: 39%.

Além da pesquisa, a superintendência disponibilizou uma planilha com as comparações dos preços das casas de carnes e supermercados por região. Confira clicando aqui .

