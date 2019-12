Motta é autuada pelo Procon por divulgar propaganda enganosa

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Viação Motta ônibus de viagem interestadual foi autuada pela (Superintendência par Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), na terça-feira (17), por exibir propaganda enganosa de descontos para os usuários.

De acordo com o Procon, o site da Viação divulgou a oferta de passagens sob o argumento de “Descontão Viação Motta – passagens com até 60% de desconto por tempo limitado – garanta já a sua”. Porém ao clicar a página seguinte para acesso à oferta em questão, verifica-se que se refere a trechos específicos a exemplo de Campo Grande - Cuiabá, cujo valor é reduzido de R$ 219,00 para R$ 99,00 mesmos valores de Campo Grande a São Paulo ou, ainda, de Belo Horizonte a São José do Rio Preto que, de R$ 174,00 o consumidor deveria pagar R$ 87,00.

A informação específica fica quase “escondida”, em letras diminutas, a título de “aviso” onde está exposto ”tarifas promocionais, quantidade de assentos limitados”. Entretanto, não foram encontrados no site, informações claras e adequadas sobre as regras de promoção, tais como a disponibilidade de assentos que foram limitados e o período de vigência da oferta.

Foi encontrada irregularidade também no fato de, na tentativa de aquisição de alguns trechos, a fiscalização do Procon não ter conseguido o cumprimento da oferta.

