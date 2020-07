Procon-MS notificou 49 escolas de MS para esclarecerem descontos nas mensalidades

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), notificou 49 escolas de nove municípios de Mato Grosso do Sul, para que elas esclarecem se estão, ou não, concedendo desconto nas mensalidades durante as aulas a distância.

De acordo com o órgão, estão sendo solicitadas a apresentação de planilha de custos que embasaram a formação dos valores das mensalidades para 2020, bem como a planilha específica para os meses de março a junho deste ano onde conste se houve majoração nos valores.

Entre as escolas notificadas, 29 são de Campo Grande, sete de Corumbá, quatro de Maracaju, três de Três Lagoas e duas de Aquidauana. Os municípios de Dourados, Bataguassu, Ladário e Bandeirantes tiveram uma escola notificada cada.

O Procon explicou que a iniciativa de solicitar a fiscalização aconteceu pelo fato de, apesar de muito embate, apenas 171 escolas particulares de ensino de educação infantil, fundamental e médio aderiram à proposta de acordo.

Deixe seu Comentário

Leia Também