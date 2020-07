Procon-MS suspende totalmente atendimento presencial

Os atendimentos presenciais estão suspensos na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS).

A medida, segundo o superintendente do órgão, Marcelo Salomão é uma forma de proteger servidores e consumidores do possível contágio pelo coronavírus.

“A incidência da Covid-19 vem ocorrendo em números cada vez mais significativos sendo sua transmissão acelerada a cada dia. Assim sendo, achamos acertada a suspensão de todo atendimento presencial no Procon Estadual. A saúde, tanto do consumidor como dos nossos colaboradores se torna prioridade. Entretanto quem necessitar resolver questões de relação de consumo poderá fazê-lo de forma remota por meio dos diversos aplicativo que disponibilizamos”, afirma Salomão.

A suspensão em questão se estenderá até que seja editado outro Ato Normativo restabelecendo o atendimento.

Entretanto o consumidor não ficará sem opções para encaminhar suas demandas uma vez que todos canais virtuais, bem como atendimento via telefone, estarão em pleno funcionamento.

As pessoas não deverão se dirigir à sede do Procon Estadual nesse período, mas as pendencias de relações de consumo poderão ser encaminhadas por meio do fale conosco (para denúncias e orientações), faça aqui sua reclamação, bloqueio de telemarketing (bloquetel), e-mail [email protected] .

Todos os meios estão disponíveis no site oficial procon ou pelos telefones 151 (disque denúncia), (67) 3316 9800 (PABX), (67) 9 9158 0088 ( watsapp).

