Procon notifica o Atacadão sobre aumento nos preços do óleo de soja

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), notificou o Atacadão a comprovar com documentos a necessidade de aumento nos preços no óleo de soja. Segundo o órgão, a denúncia foi feita por consumidores após verem aumento nos valores principalmente da marca Concordia.

Ainda conforme o órgão, o produto em referência estava sendo comercializado por R$ 3,60 ( três reais e sessenta centavos) tendo seu preço modificado, momentos depois, para R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), o que deixou muitos consumidores surpresos ao tentar efetuar a compra e denunciado o fato ao Procon Estadual por meio do telefone 151.

Com isso, a empresa foi notificada a em um prazo de dez dias apresentar explicações e esclarecimentos quanto as razões que justificaram a elevação em percentuais considerados altos para o consumidor final e apresente documentos que entendam comprobatórios para que o órgão estadual de defesa do consumidor possa realizar análise de forma correta.

Na opinião do superintendente Marcelo Salomão, “o consumidor já está passando por fase difícil tanto financeira muitas vezes motivada pela perda de emprego ou redução no seu salário que terá dificuldades de suportar aumentos elevados em produtos de primeira necessidade”. Salomão afirma que a proteção ao consumidor é um direito fundamental, razão pela qual o Procon Estadual não se omite a agir nesses casos.

