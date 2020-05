Procon-MS “bate na porta” de agências da Caixa por causa das enormes filas

As agências da Caixa na avenida Coronel Antonino, Barão do Rio Branco e Treze de Maio foram notificadas pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), nesta quinta-feira (7), em Campo Grande, por causa das longas filas, aglomeração não recomendada pelos órgãos de saúde.

As agências receberam um prazo de 72 horas para receber diversos questionamentos do órgão sobre a aglomeração de pessoas gerada nas filas e quais medidas de higiene estão sendo tomadas para proteger funcionários e clientes.

De acordo com o Procon-MS, um dos questionamentos que a agência terá que responder é se as medidas que a instituição de crédito tem posto em prática seguem as normas e diretrizes estabelecidas pelo poder público em relação ao público interno ( funcionários e colaboradores), bem como aos demais cidadãos que têm procurado as agências.

Além disso o Procon/MS também quer saber quais têm sido adotadas quanto a existência de aglomeração e proximidade física das pessoas objetivando a manutenção básica de higiene das mãos e visa respiratórias.

O órgão estadual questiona as agências a respeito de orientação de seus funcionários para cobrirem nariz e boca quando da necessidade de tossir ou espirrar.

Não parando por aí, o órgão deseja que seja esclarecido como estão funcionando os atendimentos aos clientes com prioridade, como idosos, se existe algum horário diferenciado para atendimento ou forma para acelerar o atendimento, também querem saber se está sendo fornecido álcool em gel para os mesmos.

Segundo o Procon-MS, caso os questionamentos não sejam respondidos no período das 72h será configurada infração à legislação consumerista ficado a entidade notificada passível a sanções administrativas.

