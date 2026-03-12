Menu
Projeto PÃ¡scoa SolidÃ¡ria do TJMS pede doaÃ§Ãµes para crianÃ§as e adolescentes

Iniciativa arrecada chocolates, fraldas, roupas e calÃ§ados para tornar a PÃ¡scoa mais feliz em instituiÃ§Ãµes de acolhimento

12 marÃ§o 2026 - 18h26

O Projeto Páscoa Solidária, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), está mobilizando a comunidade de Campo Grande para levar alegria e cuidado a crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento nesta Páscoa.

O projeto solicita principalmente chocolates, mas também recebe fraldas descartáveis (P ao XG), roupas e calçados (RN ao adulto), atendendo às necessidades de diferentes idades.

As doações podem ser entregues no Fórum de Campo Grande, na Rua da Paz, nº 14, sala do Projeto Padrinho, no piso térreo. Também há a opção de retirada das doações pela equipe, no período da tarde, pelo telefone (67) 3317-3512.

Toda contribuição ajuda a tornar a Páscoa dessas crianças mais especial.

