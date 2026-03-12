Projeto PÃ¡scoa SolidÃ¡ria do TJMS pede doaÃ§Ãµes para crianÃ§as e adolescentes

O Projeto Páscoa Solidária, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), está mobilizando a comunidade de Campo Grande para levar alegria e cuidado a crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento nesta Páscoa.
O projeto solicita principalmente chocolates, mas também recebe fraldas descartáveis (P ao XG), roupas e calçados (RN ao adulto), atendendo às necessidades de diferentes idades.
As doações podem ser entregues no Fórum de Campo Grande, na Rua da Paz, nº 14, sala do Projeto Padrinho, no piso térreo. Também há a opção de retirada das doações pela equipe, no período da tarde, pelo telefone (67) 3317-3512.
Toda contribuição ajuda a tornar a Páscoa dessas crianças mais especial.
