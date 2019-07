Pronatec capacita detentas pra trabalharem como manicures

Pronatec realiza curso de profissionalização de manicure para detentas reeducandas do regime aberto e semiaberto do Estabelecimento Penal Feminino reconstruírem suas vidas em Campo Grande

Ministrada pelo Centro Estadual de Educação Profissional Profª Maria de Lourdes Widal Roma, a qualificação teve carga horária de 160 horas/aula, e envolveu desde cuidados com as unhas, de como cuticular e esmaltar, à noções de biossegurança, ergonomia postural e orçamento, entre outros. No total, oito internas concluíram o curso.

Felícia Aquino, que cumpre regime aberto, foi uma das qualificadas e garante que já está utilizando o conhecimento adquirido no curso para reforçar o orçamento. “Faço unhas aos finais de semana, o que está garantindo acréscimo à minha renda, com certeza ajudará a mudar o rumo da minha história”, agradece, reforçando que o certificado em mãos valoriza seu trabalho junto às clientes.

Como parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), a capacitação foi uma das 10 opções de cursos profissionalizantes voltados à população carcerária do estado, oferecidos este ano dentro do programa nacional “Educação Profissional nas Prisões: Pronatec como estratégia de promoção à cidadania”.

A iniciativa é uma ação conjunta entre o Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério Extraordinário da Segurança Pública, com financiamento do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Em Mato Grosso do Sul, a educação profissional de detentos é coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da Divisão de Educação.

Segunda a diretora do presídio feminino, Cleide Santos, a capacitação representou um exemplo de mulheres vitoriosas. “A qualificação profissional às internas é uma chance para elas serem inseridas com dignidade na sociedade, e foi possível perceber grande dedicação por parte tanto das alunas quanto das professoras”, elogia.

A solenidade de certificação das internas foi realizado no final de junho e contou com a participação das supervisoras do Pronatec-SED: Taís Raquel Eberhardt e Deborah Malaquias; do diretor do CEEP Widal Roma, Wilson da Rocha Rodrigues, entre outros.

