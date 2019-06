IFMS abre inscrições para cursos de qualificação profissional

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas em dois processos seletivos para ingresso em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ofertados nas modalidades presencial e a distância.

São oferecidas 1.084 vagas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.



O edital nº 043/2019 oferta 635 vagas para os cursos de Operador de Computador, Vendedor, Espanhol Básico I, Inglês Básico I e Inglês Básico II, todos a distância, e para o curso de Desenhista de Topografia, ofertado de forma presencial.



As outras 449 vagas são ofertadas pelo Centro de Idiomas (Cenid) do IFMS por meio do edital nº 044/2019. As opções são Libras, Inglês e Espanhol, tanto para iniciantes quanto para turmas que se encontram em andamento, via nivelamento.

Inscrições - Para os cursos de idiomas oferecidos pelo edital nº 044/2019, os interessados podem se inscrever até 3 de julho. No caso dos outros cursos oferecidos pelo edital nº 043/2019, o prazo segue até 14 de julho.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção. Quem não tem acesso à internet pode fazer a inscrição nos endereços e horários informados nos anexos III dos editais.

A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico no dia 16 de julho, na reitoria IFMS, em Campo Grande. A previsão é que a classificação dos candidatos seja divulgada no dia seguinte.



Matrículas - A primeira chamada está prevista para 22 de julho, com matrículas nos dias 24 a 26 do mesmo mês. As vagas não preenchidas serão ocupadas pelos convocados em segunda chamada, prevista para 29 de julho.

Se ainda houver vagas disponíveis, serão convocados os candidatos da lista de espera e, posteriormente, demais interessados.

Cursos - A Formação Inicial e Continuada (FIC) do IFMS permite a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização profissional. Os cursos são desenvolvidos em regime modular, com carga horária mínima de 160 horas.



As aulas terão início no dia 29 de julho, para os cursos de idiomas, e no dia 5 de agosto, para os demais cursos de qualificação profissional.

Confira as vagas:

Deixe seu Comentário

Leia Também