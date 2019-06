IFMS abre 90 vagas para especialização em docência; confira

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu o processo seletivo para ingresso na especialização em docência para a educação profissional, científica e tecnológica no segundo semestre.

São oferecidas 90 vagas em Aquidauana, Campo Grande e Corumbá. Das vagas metade é destinada a servidores permanentes não licenciados ou em exercício provisório no IFMS, e os outros 50% são para ao público externo.

As inscrições poderão ser feitas gratuitamente de 25 de junho a 10 de julho. O interessado deverá acessar a Página do Candidato da Central de Seleção e preencher o formulário de inscrição. No final, será gerado um comprovante com o número.

O candidato inscrito deverá comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde a vaga é ofertada até 11 de julho para apresentar o comprovante de inscrição e um documento de identificação oficial com foto.

A lista de inscritos será divulgada até 16 de julho, na Central de Seleção.

A seleção será feita por sorteio eletrônico no dia 25 de julho, na reitoria do IFMS. A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no mesmo dia do sorteio, com resultado final está previsto para 31 de julho.

Os convocados deverão fazer a matrícula entre 1º e 9 de agosto, e as aulas terão início no dia 12. O edital com as regras do processo seletivo está disponível na Central de Seleção do IFMS.

