IFMS abre 80 vagas para cursos de graduação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) ofertará 80 vagas na graduação para ingresso no segundo semestre. Serão oferecidas 40 vagas para o curso superior de tecnologia em Sistemas para Internet, em Campo Grande, e outras 40 para Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Corumbá.

O ingresso será feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

Poderão concorrer às vagas candidatos que prestaram a edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

Metade das vagas ofertadas pelo IFMS será reservada a candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, haverá cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

Em uma ação afirmativa local, os candidatos da ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem. Nesse caso, será necessário residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga.

Tanto a opção de cotista como de beneficiário do bônus local deverá ser feita no ato da inscrição no Sisu.

Cronograma - Os interessados nas vagas de graduação do IFMS deverão se inscrever entre os dias 4 e 7 de junho, na página do Sisu, onde está disponível o cronograma da seleção.

A previsão é que a primeira chamada seja divulgada no dia 10 de junho, sendo que os convocados deverão fazer a matrícula entre os dias 12 e 17 do mesmo mês.

Entre os dias 11 e 17, os candidatos não convocados na primeira chamada poderão se inscrever na lista de espera.

Deixe seu Comentário

Leia Também