Vagas para professores substitutos estão abertas no IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas no processo seletivo simplificado que oferta duas vagas para professores substitutos na área de Informática/Redes de Computadores nos campi Naviraí e Três Lagoas.

O edital com as regras do processo seletivo está publicado na Central de Seleção.

As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção até 7 de abril. A taxa é de R$ 30,00 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 8 do mesmo mês.

Além de formação superior na área, o candidato não pode ser docente vinculado à Lei nº 7.596/87, não pode ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva, e não pode ter atuado como professor substituto nos últimos 24 meses, além de não participar de sociedade privada como administrador ou sócio gerente.

Seleção - Será realizada no dia 13 de abril nos campi Naviraí e Três Lagoas, a partir das 8 horas.

A prova didática terá caráter eliminatório e classificatório, e valerá 80 pontos. O candidato deverá ministrar uma aula, com duração de 25 a 35 minutos, sobre o tema definido em sorteio no dia anterior, de acordo com os itens do conteúdo programático (anexo I do edital).

Ao comparecer para a prova didática, o candidato também deverá entregar ao representante da banca examinadora uma via do currículo modelo Lattes, devidamente documentado em um envelope fechado, contendo a identificação, área da seleção e campus. A análise curricular valerá até 20 pontos e será classificatória.

A previsão é que o resultados preliminar seja divulgado no dia 15 de abril.

Contrato - Com carga horária de 40 horas semanais, a remuneração total varia de R$ 3.584,31 (graduação) a R$ 6.244,68 (doutorado), de acordo com a titulação do selecionado.

O contrato poderá ser prorrogado por até dois anos, de acordo com as necessidades do IFMS.

