IFMS abre 80 vagas para graduação em MS

Estão abertas as inscrições para 80 vagas na graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As opções são os cursos de tecnologia em sistemas para internet, em Campo Grande, e análise e desenvolvimento de sistemas, oferecido em Corumbá. O ingresso ocorre no 2º semestre letivo do ano.



O processo seletivo se destina a candidatos que realizaram a edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que tenham obtido nota acima de zero na prova de redação e em todas as áreas do conhecimento.



As inscrições podem ser feitas pela Página do Sisu até sexta-feira (7). O edital do processo seletivo com todas as regras está publicado na Central de Seleção do IFMS.



Seleção

A seleção ocorrerá por meio das notas dos candidatos no Enem. O resultado será divulgado a partir de 10 de junho, inicialmente na Página do Sisu e, posteriormente, na Central de Seleção.



Após a divulgação da primeira chamada, aqueles que não forem selecionados e tenham o interesse em participar da lista de espera deverão informar a intenção de concorrer a vaga entre os dias 11 a 17 de junho, também na Página do Sisu.



O processo seletivo prevê a realização de até três chamadas para o preenchimento das vagas. Depois disso, caso ainda existam vagas não preenchidas, elas serão disponibilizadas também para os participantes das edições 2016 e 2017 do Enem.



Cursos

Oferecido em Campo Grande, com duração de dois anos e meio, o curso superior de tecnologia em sistemas para internet forma profissionais aptos a atuar no desenvolvimento, segurança e manutenção de programas, aplicativos e projetos de sistemas, além de páginas e portais para internet e intranet.



Com duração de três anos, o curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas é oferecido em Corumbá. O tecnólogo dessa área realiza a programação e cria softwares para equipamentos.

