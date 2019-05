IFMS promove abraço simbólico em defesa da educação

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) promove na segunda-feira (13) ato em defesa da educação profissional. A ação faz parte da mobilização nacional proposta pelas instituições que formam a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica diante do bloqueio de crédito orçamentário anunciado pelo governo federal.

A partir das 11 horas, estudantes e servidores dos dez campi e da reitoria estão convidados a dar um abraço simbólico nos prédios do IFMS nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Conif

Nessa quinta-feira (9), o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), do qual o IFMS faz parte, emitiu nota oficial para informar que tem imprimido todos os esforços para reverter o bloqueio de crédito orçamentário anunciado no dia 30 de abril pelo governo federal.

De acordo com o Conif, 30% do orçamento das instituições federais de ensino – cerca de R$ 900 milhões – estão bloqueados, o que representa de 37% a 42% dos recursos de custeio previstos para o funcionamento das unidades.

IFMS

Dos R$ 40 milhões previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o IFMS em 2019, quase R$ 17 milhões estão bloqueados pelo governo federal, de acordo com a nota oficial emitida pela instituição no último dia 3.

A medida afeta as despesas discricionárias do IFMS, o que inclui investimentos em obras e aquisição de equipamentos permanentes, além do custeio para a manutenção.

