Proprietários devem licenciar em julho veículos com placas finais 5 e 6

Os condutores sul-mato-grossenses já podem licenciar os veículos com placa 5 e 5 a partir desta quarta-feira (1º), até dia 31 de julho. A data foi prorrogada em um mês como medida de prevenção e combate ao Novo Coronavírus .

Não é necessário procurar as agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), para emissão do boleto, basta que o proprietário acesso ao site do Detran-MS ou baixe o aplicativo Detran Mobile.

Para emitir o documento eletrônico, é necessário que o proprietário esteja em dia com as obrigações e débitos do veículo junto aos órgãos de trânsito.

Acesse o calendário através do link e veja na tabela a correspondência do número final da placa com o mês de vencimento do licenciamento para cada veículo.

