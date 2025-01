Publicada lista de candidatos com nomes deferidos em concurso da Sanesul para PcD

Os candidatos que tiveram a inscrição deferida no concurso público da Empresa de Saneamento De Mato Grosso Do Sul (Sanesul), para Pessoas com Deficiência (PcD), podem consultar o nome no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (30) ou pelo endereço eletrônico www.fapec.org/ concursos .

O candidato poderá recorrer, se seu nome não estiver na lista, para retificação ou correção de dados na publicação entre as 09h do dia 29 de janeiro até às 17h do dia 30 de janeiro de 2025.



O recurso deverá ser dirigido à FAPEC, devidamente fundamentado e instruído em formulário específico pela área do candidato na página do certame.

Provas

As provas serão aplicadas apenas em Campo Grande, em horários e endereços divulgados através de edital específico publicado no endereço eletrônico: www.fapec.org/concursos.

Os candidatos terão 4 horas para responderem 60 questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico – Matemática, Conhecimentos de informática e Conhecimentos Gerais, de acordo com a especificidade e o nível de escolaridade que cada ocupação exige.

