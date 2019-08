Reforma da Previdência trará avanço para o Brasil, diz Longen

De acordo com a avaliação do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, a aprovação do texto base da proposta de Emenda à Constituição (PEC), que altera as regras da aposentadoria é considerada um avanço para o Brasil.

Para Longen, que também é vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), a aprovação em dois turnos da reforma da Previdência trará, de certa forma, uma tranquilidade parcial aos empresários do setor industrial, “ainda teremos a apreciação pelo Senado Federal e depois o retorno para a Câmara dos Deputados para aí sim ser levada para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro”, lembrou.

Nesse sentido, ele completa que é muito importante que os empresários continuem atentos em relação à apreciação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional até a sanção presidencial. “Agora as atenções devem ser direcionadas para o Senado, que iniciará a apreciação da reforma. Sabemos que há um alinhamento político entre as duas casas de leis e que devem trabalhar em conjunto nessa questão como trabalharam na elaboração da proposta final”, projetou.

O presidente da Fiems ressalta que o setor produtivo de Mato Grosso do Sul espera que o Senado não mude o texto aprovado pela Câmara dos Deputados porque já foi debatido pelo Congresso Nacional antes de ir para a votação nas duas casas de leis. “Se no Senado for mantido o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, muita coisa vai mudar para melhor no Brasil. Sabemos que essa reforma da Previdência não atende a todas as demandas defendidas pelo setor industrial, mas representa sim um avanço. Com certeza, é um passo à frente e evoluímos de forma positiva com esse amplo debate", finalizou.

