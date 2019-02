Reforma pode sofrer alterações no Congresso, diz Major Vitor Hugo

O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse nesta quarta-feira (20) que a proposta da reforma da Previdência pode sofrer algumas alterações pontuais durante tramitação no Congresso Nacional.

Para o deputado, as mudanças serão para “aperfeiçoar a proposta”. Ele informou que hoje começam as conversas para a construção da base de apoio do governo no Congresso. De início, a proposta será submetida à análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ),da Câmara, e depois será discutida e votada em uma comissão especial da Casa, antes de seguir para plenário. No plenário, a aprovação do texto depende de dois turnos de votação com no mínimo três quintos dos deputados, 308 votos favoráveis.

Em seguida, a proposta vai para o Senado, onde a tramitação também envolverá discussão e votações em comissões para depois ir a plenário.

