Reincidente em infrações, Atacadão é autuado novamente pelo Procon

A equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) recebeu denuncias que levaram a autuação do supermercado varejista Atacadão, localizado na avenida Costa e Silva, na Vila Olinda.

De acordo com o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, a rede atacadista é reincidente no auto de infração totalizando, cinco autuações em 2019, com irregularidades como produtos vencidos, produtos impróprios, e limitação quanto a venda dos produtos no cartão Mastercard.

Durante a ação foram encontrados produtos com validade vencida, com ausência de informações essenciais ou por estarem expostas com embalagens avariadas, rompidas ou deterioradas. Ao todo, foram 89 itens que, por estarem impróprios ao consumo foram descartadas e inutilizadas de modo a não terem condições de voltar às prateleiras.

Entre os itens irregulares, com embalagens deterioradas estavam, por exemplo, 60 espigas de milho, peito de frango em pedaços e desfiado, frango inteiro, carne bovina, cerveja e mandioca descascada. Sem informações essenciais foram encontrados pão de queijo e pizza e com prazo de validade expirado, massa folhada, abobora cabotiã descascada e embalada a vácuo.

Devido às irregularidades foi expedido auto de infração e concedido prazo para justificativa e defesa aos responsáveis pelo estabelecimento comercial. A quantidade de itens sem condições de comercialização, encontrada no local, pode parecer irrelevante se for levado em conta o porte da empresa. Entretanto o que está em jogo é a defesa do consumidor, independentemente do estabelecimento transgressor.

Deixe seu Comentário

Leia Também