Repórter da Globo é assaltada durante transmissão ao vivo em SP; Assista

Uma situação deixou os telespectadores do Bom Dia SP, da Globo, assustados. Enquanto estava ao vivo, a repórter Beatriz Backes teve o celular roubado por um bandido.

A jornalista estava em frente à estação da Luz, gravando da calçada, e falava sobre as lentidões da linha 1-Azul do metrô e dos ônibus de emergência, que são utilizados quando há alguma falha no transporte público. A imagem, então, tremeu e a transmissão foi cortada.

No estúdio, sem maiores informações, Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato cogitaram o que poderia ter acontecido. “O que é isso? Caiu o telefone?”, questionou o apresentador. “Acho que caiu o telefone da Bia”, disse a comunicadora. “Imaginamos que seja só isso”, torceu o âncora.

Nas redes sociais, muitas pessoas cobraram um posicionamento, mas a repórter não voltou mais ao vivo, ou a situação foi abordada.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no entanto, confirmou se tratar de um assalto. Até o momento, a Globo não se pronunciou sobre o ocorrido. Confira o momento:

*Com informações do portal Metrópoles.

