Revista UFO é relançada em edição especial nesta quinta-feira

A Revista UFO, originária de Mato Grosso do Sul e uma das mais antigas na área de ufologia no mundo, voltará de seu “hiato” de quase dois anos e meio nesta quinta-feira (8), com o lançamento da edição 288.

O relançamento da revista é um marco para a editora, já que esta é a primeira edição a ser lançada desde a morte de seu criador, Ademar José Gevaerd, marcando uma nova era para a publicação.

Ao JD1, Daniel Gevaerd, filho de Ademar, contou que “sem ele, ficou bem difícil” a elaboração da revista, mas afirmou que não podia abandonar o projeto. “Não podemos deixar tantos anos, uma vida dedica a pesquisa ufológica, prestação de serviço à sociedade com seriedade, protegendo de enganação e picaretas, ficar em vão”, disse o filho do ufólogo, que agora comandará a publicação no lugar de seu pai.

E para a alegria dos ufólogos brasileiros, Daniel afirmou que a Revista UFO voltará a ser uma publicação mensal a partir desta edição de agosto, tanto em mídia física quanto digital.

Interessados em adquirirem a revista podem estar assinando o pacote semestral ou apenas comprando a edição deste mês, disponível em mídia física e digital, através do portal oficial do UFO.

