Riedel irÃ¡ em Nova York em busca de investimentos

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e outros nove governadores se reunirão no próximo dia 14 de maio, durante o LIDE Brazil Investment Forum em Nova York.

O evento realizado anualmente pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), promove um encontro entre empresários norte-americanos e brasileiros para alavancar investimentos no Brasil.

Também estão confirmados no evento o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o senador e presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.

Neste ano, o Investment Forum será realizado no Harvard Club para debater novas oportunidades e investimentos e consolidar as relações econômicas com os Estados Unidos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também