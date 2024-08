Riedel participará da 23ª edição do Fórum Empresarial LIDE no Rio

A 23ª edição do Fórum Empresarial LIDE, acontece no Rio de Janeiro no próximo dia 16 de agosto e o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel tem presença confirmada, acompanhado de autoridades de outros estados e de instituições financeiras, integra o painel “A economia do Brasil e sua atratividade para investimentos”.

Presidentes e vice-presidentes das maiores empresas do país e autoridades públicas de todas as esferas se reúnem para o encontro, considerado o mais representativo do ramo empresarial no Brasil.

Os debates englobam discussões sobre o desenvolvimento socioeconômico, gestão, políticas públicas e sustentabilidade. Em 2024, tratará de temas como democracia, mineração e óleo e gás, transição energética, inteligência artificial e investimentos na economia brasileira.



Também participam do painel Wilson Lima, governador do Amazonas, Gladson Cameli, governador do Acre, Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Felício Ramuth, vice-governador de São Paulo, Maurício Quadrado, presidente do banco Master Investimentos, Nicola Miccione, secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico da cidade do Rio de Janeiro e Leonardo Lobo, secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Mediam a conversa Caio Megale, economista-chefe da XP Investimentos e presidente do LIDE Economia, e Carlos Marques, presidente do LIDE Conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também