Rio Miranda pode transbordar nos prÃ³ximos dias, alerta Imasul

A Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitiu, nesta quarta-feira (20), alerta de possibilidade de transbordamento do rio Miranda, na altura do povoado de Águas de Miranda. O volume de chuvas nas últimas 96 horas na região somou 66,4 milímetros e fez o rio encher, ultrapassando o nível crítico.

Segundo o fiscal ambiental Jun Nukariya, da Sala de Situação, a previsão é de mais chuvas nas próximas 24 horas, o que pode levar a alagamento que force os moradores das áreas mais baixas a abandonar suas casas. O alerta recomenda que a Defesa Civil, tanto do estado quanto do município, fiquem de prontidão para as providências necessárias.

Nos próximos dias esse volume de água deve chegar à região urbana da cidade de Miranda, e pode haver mais transtornos para a população.

