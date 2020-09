Sam's Club cobra até o saquinho de embalagem

Aberto esta semana o Sam's Club, hipermercado que se diz diferenciado, funciona na av.Mato Grosso, antigo Walmart, cobra até o saquinho de embalagem, ou seja, ou você paga 27 centavos cada um, ou terá que carregar na mão suas compras.

Os preços diferem quase nada dos outros hipermercados na capital, alguns itens em promoção mais baratos, e outros inclusive mais caros.

Se vendendo como um estabelecimento com produtos diferenciados, o Sam's Club tem poucas variedades, mas as prateleiras com itens mais refinados deixam a desejar. Quem procurar champagnes franceses não encontrará, e vinhos de ponta, não tem grandes opções. Vinhos por exemplo até tem diversidade nas marcas, porém quase todos de linha mais popular.

Quem for constatará.

Deixe seu Comentário

Leia Também