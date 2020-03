Semagro articula com empresa de TrÃªs Lagoas doaÃ§Ã£o de material para fabricar 48 mil mÃ¡scaras

A Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) intermediou a doação de tecido para fabricação de máscaras para uso em procedimentos de saúde. A doação foi feita pela empresa Cortex, do ramo têxtil de Três Lagoas.

“Esse material vai possibilitar a confecção de no mínimo 48 mil máscaras para uso dos agentes públicos da área de saúde e todas as pessoas que trabalham para minorar os efeitos dessa pandemia. Já mandamos trazer o material e entregamos parte para a Agepen, que tem uma oficina de confecção, e parte diretamente ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que também está produzindo máscaras e outros EPIs, com apoio da sociedade”, disse Jaime, titular da Semagro.

Essa ação foi articulada pelo Comitê de Gestão e Monitoramento das Ações de mitigação dos efeitos da pandemia Covid-19, coordenado pela Semagro. O Comitê tem desempenhado um papel fundamental na interlocução com o empresariado para definir protocolos de atuação e demais providências emergenciais. O secretário lembrou a doação de 200 mil litros de álcool 70% pela Biosul como outro exemplo de atuação do Comitê.

A Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen) mantém um projeto que utiliza mão de obra dos detentos para confecção de diferentes EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) como máscaras, aventais, capotes e gorros, para médicos e enfermeiros do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e outras unidades de saúde.

