Seminário da AGEMS debate caminhos para modernizar e fortalecer a economia

As inscrições ainda estão abertas para o evento, que traz os renomados palestrantes como Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia, e Helena Rego, consultora especialista em desburocratização e a melhoria do ambiente de negócios. O evento acontecerá no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, no dia 28 de novembro deste ano.

O foco principal do Seminário “Inovação, Liberdade Econômica e Eficiência Regulatória“, promovido pela AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), é integrar modernização, dinamismo econômico e excelência na regulação para transformar a prestação de serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento.

Com presença dos renomados palestrantes, o seminário promete trazer temas relacionados aos impactos econômicos das políticas de desburocratização, a RedeSIM – de simplificação de registro e legalização de empresas – e a melhoria do ambiente de negócios.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas. Os interessados podem participar acessando o link.

“Ao longo de 2024, debatemos temas essenciais como sustentabilidade, contratos públicos e reforma tributária. Agora, queremos consolidar essas discussões e apontar caminhos concretos para o futuro, em um momento de celebração e compromisso com a regulação inovadora que queremos para Mato Grosso do Sul”, afirmou o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis.

Lançamento literário

Durante o Seminário, a AGEMS irá lançar o livro Regulação da Atividade Econômica e dos Serviços Públicos, que conta com artigos científicos de 38 autores. A organização é de Flávio Garcia Cabral, Coordenador Científico do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul), Priscila de Siqueira Gomes, Procuradora da AGEMS, e Rejane Monteiro.

Helena Rego

Especialista em Políticas Públicas para Micro e Pequenas Empresas, atuante na melhoria do ambiente de negócios no SEBRAE, Helena Rego é palestrante confirmada no seminário.

Participou da elaboração e divulgação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas nos capítulos relativo a tributação, abertura de empresas e fiscalização orientadora. Atualmente, participa dos Projetos do Microempreendedor Individual, REDESIM – Simplificação para abertura de empresas e negócios -, Alvará de Construção, Mundo Agro e parcerias estratégicas importantes para a melhoria do ambiente legal do Brasil.

Adolfo Sachsida

Adolfo Sachsida foi ministro de Minas e Energia de maio a dezembro de 2022. Doutor em Economia, com pós-doutorado na Universidade do Alabama (EUA), também é advogado, e foi secretário de Política Econômica, no Ministério da Economia.

É autor de vários livros e artigos técnicos sobre política econômica, política monetária, política fiscal, avaliação de políticas públicas, e tributação. Também foi professor em diversas universidades brasileiras, diretor de graduação e de mestrado em economia, e, no exterior, foi professor de economia da Universidade do Texas.

Mesa de debates

Participam do painel:

- Coordenador: Prof. Lúcio Flávio Sunakozawa - Prof. da UEMS;

- Mediador: Prof. Tiago Andreotti - Prof. da UFMS.

Serviço

Seminário “Inovação, Liberdade Econômica e Eficiência Regulatória”;

Dia 28 de novembro;

A partir das 8h;

Bioparque Pantanal – Altos da Avenida Afonso Pena, Campo Grande.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também