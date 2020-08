Sertanejos farão live em prol de famílias vítimas de vendaval em Aquidauana

Em apoio às vítimas da tempestade que atingiu Aquidauana, o trio sertanejo Os Filhos de Campo Grande irá realizar neste domingo (23), a live solidária “Comitiva do MS”, para arrecadar fundos.

Aproximadamente 400 famílias tiveram prejuízos com o vendaval, sendo que cinco perderam tudo.

Os músicos esperam que a arrecadação repita o sucesso da live feita em junho, quando 15 toneladas de alimentos foram arrecadadas em apoio a duas entidades assistenciais, de Campo Grande e Dourados.

O vocalista Jorjão explica que as doações poderão ser feitas ao vivo pelos internautas. “Qualquer ajuda será bem-vinda. Os procedimentos para as doações serão mostrados durante a transmissão da live”, afirma o cantor, lembrando que parte das doações será repassada também para a Associação Juliano Varela, da Capital.

O show será no canal oficial do trio Os Filhos de Campo Grande no Youtube . Também será transmitido simultaneamente em parceria com o canal Making of Sertanejo e pela Rádio FM Bela Vista (98.5 FM).

O repertório inclui as canções mais entoadas durante o transporte do gado pelas estradas de chão, relembrando as comitivas pantaneiras. “Vamos contar um pouco das comitivas em MS, falar de como era antigamente, cantar o que eles cantavam durante as viagens. Temos jovens que ainda não conhecem essas histórias, queremos ressaltar nossa cultura dentro de um evento solidário”, explica.

A organização da transmissão ao vivo seguirá as determinações de segurança estipuladas pelas autoridades em saúde, no intuito de evitar a proliferação e risco de contágio pelo novo coronavírus.

