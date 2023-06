Show do Natiruts na Capital tem data adiada para julho

A banda Natiruts que se apresentaria no próximo domingo (18) em Campo Grande teve a data do show adiada para 16 de julho, no entanto o local e o horário permanecem os mesmos, às 18h no Parque das Nações Indígenas.

A Fundação de Cultura do MS junto com o Sesc MS traz a banda para um evento gratuito com abertura da cantora Karla Coronel, seguida pela banda brasiliense.

Com 25 anos de história, Natiruts fará uma apresentação de Reggae romântico, com musicalidade brasileira com pegada latina e blues com a canção “Ela” que é o cartão de visitas do disco Good Vibration, trazido nesta turnê. Natureza e arte se entrelaçam na levada dos Natiruts.

A composição do baiano Djaluz, “Ela” foi uma canção na qual Alexandre Carlo diz ter sentido “algo de Natiruts” e, portanto, a possibilidade de inseri-la no universo da banda. "Good Vibration é o mais colaborativo da nossa história. Como vocalista, eu queria utilizar mais meu lado de intérprete e também mostrar ao público alguns excelentes compositores de reggae que temos no país”, diz Alexandre.

