Sobre duas rodas, campo-grandense desbrava rodovias em viagens pelo mundo

Apaixonado por motocicletas desde sua infância, o administrador, Ewerton Marques, 43 anos, conseguiu alcançar o sonho de realizar viagens de longa distância sobre duas rodas, quando em 2011, ‘embarcou’ pela primeira vez, em uma jornada à Machu Picchu, no Peru e desde então não parou mais. “São mais de 260.000 km rodados, todos devidamente registrados”, apontou.

Rodagem devidamente comprovada -Arquivo

Ao todo, o campo-grandense já passou por 16 países, desde a América do Sul, América Central até os Estados Unidos, sem deixar para trás, seu estado materno, Mato Grosso do Sul, percorrendo também, os 79 municípios. A viagem ao país norte-americano, em outubro de 2023, percorrendo desde a Bolívia, Perú, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México e Estados Unidos, tinha como destino final o Alaska, mas por intercorrências chegou até Carolina do Norte, totalizando 15.000 km percorridos em 45 dias.

Do Uiramutã em Roraima ao Chuí no Rio Grande do Sul, Ewerton já percorreu os 26 estados brasileiros, incluindo suas principais rodovias, como a Transamazônica e a Rodovia Fantasma até Manaus. Em 2025, outro feito, a aventura mais recente o desafiou na maior faixa de areia praiana do mundo. "Em janeiro, juntamente com um grupo de amigos estradeiros também, nós conseguimos realizar a travessia da Praia do Cassino, que fica no Rio Grande do Sul. Essa viagem também era uma grande meta minha. São 250 km desde a cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul até a Barra do Chuí, no Município de Chuí, divisa com o Uruguai. Como a gente tem que se deslocar até lá embaixo, o que eu procuro fazer em minha viagem? Eu vou aproveitando ao máximo o caminho. Então nessa viagem eu planejei percorrer algumas Serras do Sul".

Durante sua jornada pelas Serras do Sul e Travessia do Cassino, algumas paradas foram na Serra do Rastro da Serpente, que fica na divisa do Paraná, Serra da Graciosa, no caminho de Curitiba para Morretes, a Estrada da Limeira que sai de Morretes e vai até o litoral de Garuva, já em Santa Catarina, Serra do Corvo Branco em Santa Catarina, Serra do Rio do Rastro, Serra do Faxinal, até entrar no Rio Grande do Sul, através da BR-101, onde nós atravessamos de balsa para a cidade de Rio Grande, início para travessia via praia até a cidade do Chuí, a Barra do Chuí".

Ewerton conta que acampa na maioria das viagens de longa distância que exigem preparação, por isso para o mês de abril, um planejamento já foi feito, desta vez, para a Estrada Real. "Estava nos meus

projetos há muito tempo, só que eu não pude antes, mas nós vamos mês que vem. A Estrada Real tem quatro estradas e faremos o trecho histórico no sentido inverso, que é de Parati no Rio até

Diamantina em Minas Gerais".

Quilômetros após quilômetros, o administrador que vive de aventuras busca a rodagem perfeita. "É sempre buscar outra viagem, porque nunca acaba. A gente quer andar um pouco mais, ir mais longe, conhecer lugares novos. Nunca está perfeito, sempre queremos mais, faz parte do instinto humano, do aventureiro e a moto traz esse sentimento de desbravar. Pelo caminho conhecemos novas pessoas, novos irmãos pelas estradas e isso enriquece a nossa cultura", declarou.

Para Ewerton, a experiência de viver cada viagem sobre duas rodas, só tem uma descrição. "Liberdade".

Registro feito na Cordilheiras dos Andes Peruanas, a 4.350 metros acima do nível do mar - Arquivo

