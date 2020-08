Solidariedade: Mulher pede ajuda após marido sofrer acidente e fraturar perna

No início da noite desta sexta-feira (28), um acidente de trânsito no bairro Los Angeles, quebrou a perna de Luiz Augusto Ribeiro de Souza, de 23 anos, em três partes. Umas das fraturas foi exposta.

Thais da Cruz Silva, de 21 anos, esposa do rapaz relatou que ele estava realizando um entrega de açai, quando uma mulher que estava conduzindo um carro, acabou não respeitando a preferêncial e acabou entrando na frente do motoboy que ainda tentou desviar mas acabou colidindo.

A esposa desempregada e com um bebê de 3 meses para cuidar, não sabe de onde tirar o sustento, eles não pegam auxílio emergênial e agora que o marido que trazia o sustento da família está internado e ficará parado por um bom tempo.

Ele pede ajuda, para quem puder ajudar seja financeiramente, com alimentos, com a moto que ficou destruida e com orações, pode entrar em contato através do número (67) 99161-9038 ou depositarem na conta do Banco do Brasil, Luiz A Ribeiro Souz - agência 5799-1 - conta 18.560-4.

