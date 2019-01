“Somos o farol da sociedade”, diz Mansour ao assumir segundo mandato na OAB

A solenidade de posse do presidente reeleito Mansour Elias Karmouche e demais membros da Direção e Conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), para a gestão do triênio 2019/2021, aconteceu nesta quinta-feira (24), no Auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

A cerimônia teve início às 18h30, e além dos advogados e algumas autoridades presentes, houve a participação do presidente do Conselho Federal Claudio Pacheco Prates Lamachia e Sergio Longen, presidente da Federação das Industrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

As eleições para a escolha do presidente da OAB-MS ocorreram no dia 20 de novembro de 2018 quando Mansour foi reeleito com 4026 votos válidos e venceu com 45,6%. O vice-presidente da chapa vencedora é o advogado Gervasio Alves de Oliveira Júnior.

Ao JD1 Notícias Mansour ressaltou a importância de continuar o processo de renovação da OAB-MS. Ele salientou que o momento é de organização da sociedade para que não haja retrocesso e perda de direitos.

Em seu discurso de posse Mansour Karmouche pontuou sobre as funções da Ordem dos Advogados do Brasil. “A advocacia deve estar atenta. Somos o "farol" da sociedade. Somos também defensores da institucionalidade e administradores da Justiça, juntamente com os outros poderes, notadamente o Poder Judiciário e o Ministério Público”, disse.

Para o presidente a disputa eleitoral findou-se e o momento é de representação a toda a advocacia de MS. “Nosso trabalho agora será o da convergência de propósitos. Não há grupos, não há "panelinhas", não há oposição. Todos estamos na mesma viagem, com o mesmo propósito, singrando no rumo da defesa de nossa classe, pelo respeito as nossas prerrogativas, na luta pelos nossos direitos, pela defesa do estado democrático do direito e pelo engrandencimento de nossa pátria”.

