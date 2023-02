JD1TV: Sucuri de quase dois metros é resgatada em rua de Dourados

Policiais Militares Ambientais de Dourados capturaram um animal silvestre da espécie Eunectes notaeus (sucuri-amarela) no final da tarde de ontem (1), após terem sido acionados por uma moradora.

A equipe foi até o bairro Vival do Ipês, onde a moradora informou que a sucuri de aproximadamente dois metros transitava por uma rua do bairro, com riscos de ser atropelada, além de ter pessoas se aproximando do animal.

A equipe da PMA efetuou a captura da sucuri, com uso de uma pinça especial e a colocou em uma caixa de contenção e, como ela não apresentava ferimentos, fez a soltura em seu habitat natural à margem do rio Dourados distante da cidade.

