Supermercado do Santa Emília é flagrado vendendo produtos vencidos

Uma unidade da Rede Real de Supermercados localizado no bairro Santa Emília foi autuada pela Superintendência par Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, na última quinta-feira (25) oportunidade em que foram encontrados 576 produtos sem condições de comercialização.

Entre as regularidades encontradas, haviam produtos fora do prazo de validade, sem informações essenciais especialmente a procedência e prazo de validade, com embalagens violadas ou em estado de decomposição.

Com validade expirada, algumas das quais desde agosto de 2018, foram encontrados e descartados 102 unidades de temperos diversos, 95 exemplares de preparados sólidos para refrescos e geladinho, 39 latas de cervejas de diversas marcas, 38 unidades de biscoitos variados, nove embalagens de filé de tilápia com 400 gramas cada, além de especiarias, azeite, massa de tomate e ração para gatos.

Com ausência de informações essenciais foram descartadas 112 embalagens de farinha de rosca de fabricação própria e 22 unidades de peixe (pacu) eviscerados inteiros. Impróprios ao consumo, mesmo dentro do prazo de validade, por estarem com embalagem violada, a fiscalização do Procon Estadual encontrou e descartou ração para cães e rapadura de leite. Descartados, também, por estarem em estado de deterioração, estavam expostos várias unidades de tomate, mamão e banana.

Deixe seu Comentário

Leia Também