Vídeo - Tatá Marques esclarece polêmica com comerciantes

O apresentador Tatá Marques esclareceu nesta quinta-feira (2), a declaração que fez durante seu programa, O Povo Na TV, sobre os empresários que enfrentam dificuldades em meio à pandemia do novo coronavírus.

A declaração do apresentador foi parar nas redes sociais e gerou revolta em alguns comerciantes. Ao JD1 Notícias, Tatá explicou que sua fala foi direcionada a uma pequena parcela que usa do coronavírus para justificar que sua empresa “vai mal”. “A gente sabe que entra a questão de gestão, administração, contabilidade, do mercado em si, e a isso que eu me referia, eu estava trabalhando dentro de um contexto”, disse.

Tatá reforça que a grande maioria são pessoas trabalhadoras, batalhadoras e guerreiras. “A eles temos prestado todo socorro e serviço de comunicação necessário para poder enfrentar a guerra que a gente tá vivendo”, afirmou.

“Eu sempre defendi os comerciantes e minha fala sempre foi, na minha avaliação, que eles são guerreiros. Tinham que ter um busto posto em praça pública por enfrentar a alta carga tributária. A gente sofre nesse país entregando tudo para o governo e recebendo muito pouco de volta”, disparou.

O apresentador ainda explica que quer disseminar a ideia que consultores e analistas estão difundindo. “Estou dizendo seguidamente que vai ser outro mundo depois do coronavírus, empresarialmente, e temos que realizar a saúde e o conceito da nossa empresa dentro desse viés”, finalizou.

Assista a declaração do apresentador:

Deixe seu Comentário

Leia Também