"Tempo de espera abusivo", diz Procon-MS sobre agências bancárias

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Em seu segundo atendimento em uma agência bancaria da Caixa Econômica Federal, A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), constatou cenas de “desrespeito ao consumidor”, em ultrapassar do horário de fila para atendimento.

Apesar do Procon incentivar a prática do “fila zero”, o órgão diz não encontrar repercussão do movimentos na rede bancária. Em diligência na última ocorrência na Caixa), houve consumidor que aguardou por duas horas e 20 minutos, apenas para verificar um saldo irregular em sua conta.

Desta vez o Procon constatou espera superior a duas horas, em três casos em que as senhas foram apresentadas, sendo uma delas considerada preferencial. Nesse caso, note-se que apesar da senha ter sido emitida como convencional se tratava de cliente com direito à prioridade de atendimento.

Outra senha registrou espera de duas horas e 18 minutos e outra, duas horas e 11 minutos, tempo considerado abusivo, foi constatado junto a outro consumidor que teve de aguardar por uma hora e 27 minutos. Nestes casos, o tempo máximo para espera, permitido por lei é de 15 minutos.

Também considerada irregularidade, foi registrada emissão de senha manualmente quando a legislação exige que seja eletrônica.

Deixe seu Comentário

Leia Também